WEISSENTHURM – Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht auf der B 9 bei Weißenthurm

Am 28.Juni 2025 kam es gegen 22:55 Uhr auf der B 9 in Fahrtrichtung Koblenz, zwischen der Anschlussstelle Weißenthurm und Kettig zu einem gefährlichen Überholmanöver, in dessen Folge ein 53-jähriger unbeteiligter PKW-Fahrer aus dem Kreis Neuwied mit seinem PKW verunfallte und in die Leitplanke geschleudert wurde. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befand sich der Geschädigte mit seinem Fahrzeug auf der linken Fahrspur und war gerade dabei einen auf der rechten Fahrspur befindlichen Fahrzeugführer zu überholen. Von hinten kam plötzlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit ein dunkler Mercedes-Benz angefahren und drängelte sich ungebremst beim Rechtsüberholen zwischen beiden Fahrzeugen hindurch. Hierdurch kam es zum Kontakt mit dem PKW des Geschädigten, der im Anschluss verunfallte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Andernach zu melden. Der Verursacher ist möglicherweise schon vorher durch sein Fahrmanöver aufgefallen. Quelle Polizei