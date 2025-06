NEUWIED – Lana Horstmann fördert interkulturellen Austausch für Jugendliche im September 2025 – Werden Sie Gastfamilie für Jugendliche aus verschiedenen Ländern

Die Organisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. sucht engagierte Familien, die im kommenden Herbst 2025 Gastfamilien für Jugendliche aus aller Welt werden möchten. Unterstützt wird diese Initiative von der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann, die sich für interkulturellen Austausch und Verständigung einsetzt. Gastfamilien sind so vielseitig wie die Welt: Groß- oder Kleinfamilien, Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare oder Senioren können Jugendlichen aus verschiedenen Ländern ein liebevolles zuhause auf Zeit bieten – wichtig sind ein großes Herz, ein freies Bett, Gastfreundschaft und Neugierde auf eine andere Kultur.

Ab September 2025 haben Familien in die Möglichkeit, ein Gastkind für einige Wochen bis zu einem Jahr aufzunehmen. Die Jugendlichen, darunter Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren, kommen verschiedenen Ländern und möchten unsere Sprache und Kultur erleben und ihren Horizont erweitern. „Gastfamilien spielen eine entscheidende Rolle im interkulturellen Austausch. Sie bieten den Jugendlichen ein Zuhause und bereichern gleichzeitig das eigene Familienleben“, erklärt Lana Horstmann.

„Ich lade alle Familien herzlich ein, diese einmalige Erfahrung zu wagen und Teil eines internationalen Austauschs zu werden. Gemeinsam können wir Brücken bauen und den interkulturellen Dialog in Rheinland-Pfalz stärken. Werden Sie Teil dieser inspirierenden Initiative!“. Interessierte können sich bei AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. umfassend informieren und anmelden. Telefonisch unter 040 399222-90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de. Weitere Informationen finden Sie unter www.afs.de/gastfamilien. Werden Sie Teil dieser wertvollen Erfahrung!