WEINHEIM-SPEYER – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 30-Jähriger aus Weinheim / Speyer

Seit Mittwoch, 08.07.2026, 11:00 Uhr, wird eine in Speyer wohnende 30-jährige Frau vermisst. Sie verließ am 08.07.2026 gegen 11:00 Uhr ein Krankenhaus in Weinheim. In der Folge hielt sich die Vermisste möglicherweise in Karlsruhe auf. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 30-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung der 30-Jährigen: – ca. 175 cm groß – kräftigere Figur – über die Schulter reichende braune Haare – braune Augen – bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Sportschuhen (weiße Sohle), grauem T-Shirt mit Blumenaufdruck. Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/o5auHQe. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963 32312 an den Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die

Polizei! Quelle: Polizei