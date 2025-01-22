LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung – 17-Jähriger wird vermisst

Seit Dienstag, 07.07.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 17-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag gegen 17 Uhr seine Wohngruppe. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Beschreibung des 17-Jährigen: – sehr schlanke Statur – ca. 1,65m. Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/bY27bAy. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei