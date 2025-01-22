WALDBREITBACH – Zwei Deutsche Meisterschaften für VfL-Sportler – Seniorensportler erfolgreich in Gotha

Die Erfolgsserie für den Seniorensportler Dr. Heinz Schwarz reißt nicht ab: Der für den VfL Waldbreitbach in der der LG Rhein-Wied startende Arzt im Ruhestand war erst im Juni mit zwölf Gold- und vier Silbermedaillen dekoriert von den World Medical & Health Games zurückgekehrt. Im thüringischen Gotha konnte er nun bei den Deutschen Meisterschaften gleich zwei Titel erringen: Über die Mitteldistanzen 1.500 Meter (in 6:12,14 min) und 800 Meter (in 2:56,44 min) war er in seiner Altersklasse M75 nicht zu schlagen. „Ich freue mich, dass sich das konsequente Training erneut ausgezahlt hat“, so der Tettnanger (Baden-Württemberg), der durch eine freundschaftliche Verbindung ins Wiedtal Mitglied im VfL Waldbreitbach ist. Der Erfolg beflügelt ihn weitere nationale und internationale Titel zu erringen. „Wir können stolz sein“, so der Vorsitzende des VfL Waldbreitbach, Arne von Schilling, „einen solchen Leistungsträger zu uns zählen zu können“.