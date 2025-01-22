KOBLENZ – Einbrüche in Geschäftsräume in Koblenz

In der Nacht zu Mittwoch, 27. August 2025 kam es im Bereich Horchheimer Höhe zu insgesamt fünf Einbrüchen in Geschäftsräume von Arztpraxen und Firmen. In zwei Fällen blieb es beim Versuch. Es wurde unter anderem Bargeld und Medikamente entwendet. Des Weiteren wurde in der selben Nacht in einen Frisörladen in Pfaffendorf eingebrochen. Auch dort wurde Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitten an die Polizei in Lahnstein, Tel: 02621-9130. Quelle: Polizei