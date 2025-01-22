WALDBREITBACH – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht – Hinweis auf grauen Kleinwagen

Am 23. Oktober 2025 kam es auf der K 94 zwischen Waldbreitbach und dem Ortsteil Glockscheid gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte fuhr mit seinem PKW die K 94 in Fahrtrichtung Glockscheid als ihm plötzlich ein grauer Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam. Daraufhin musste er ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem grauen Kleinwagen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei