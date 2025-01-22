STRASSENHAUS – Unwetter führt zu zahlreichen umgestürzten Bäumen im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus

Im Zuge der Unwetterlage am 23. Oktober 2025 wurden der Polizei Straßenhaus zahlreiche umgestürzte Bäume gemeldet. Hierdurch kam es teilweise zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Bundesstraßen 413 und 256 sowie auf zahlreichen Land- und Kreisstraßen im Dienstgebiet. In Dernbach löste sich ein Glaselement von einem Dach einer Lagerhalle. Durch die Feuerwehr wurde die Gefahr beseitigt. Quelle Polizei