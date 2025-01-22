WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach überzeugt bei Regionsmeisterschaften in Dierdorf

Bei den Regionsmeisterschaften der Region Koblenz in Dierdorf war der VfL Waldbreitbach stark vertreten, viele persönliche Bestleistungen und gute Ergebnisse wurden erzielt.

In der MJ U18 bestritt Samuel Plenert Fabing einen guten Wettkampf. Er entschied den Weitsprung mit 6,41 m sowie den Speerwurf mit 41,90 m für sich. Mit 1,78 m höhengleich zu seinem Konkurrenten verpasste er den Titel im Hochsprung nur knapp, da er einen Fehlversuch zu viel hatte.

In der WJ U18 erreichte Eva-Fabienne Stein im Kugelstoßen mit 11,91 m und persönlicher Bestleistung sowie im Speerwurf mit 38,68 m jeweils Platz 1.

In der Altersklasse W15 ging Ida-Marie Stein an den Start. Mit zwei dritten Plätzen in Weitsprung (4,14 m) und Speerwurf (29,55 m), einer persönlichen Bestleistung über 100 m (14,29 s) und Platz 4 mit der 4 x 100 m Staffel konnte sie sehr zufrieden sein.

In der Altersklasse W14 erzielte Clara Sophie Keller den 1. Platz im Hochsprung, ihre übersprungenen 1,45 m bedeuteten zudem die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften. Zwei persönliche Bestleistungen schaffte sie im Speerwurf mit 24,17 m und im Vorlauf der 100 m mit 13,65 s. Im Endlauf wurde sie Fünfte.

Die noch 11-jährige Leni Trimborn startete in der nächst höheren Altersklasse und erzielte mit 1,28 m und Platz 1 im Hochsprung ein top Ergebnis. In ihrer Altersklasse W11 wurde sie Zweite über 50 m in 7,90 s.

Für Martha Isaak (W11) lief es am besten im 50 m – Lauf und im Ballwurf, hier erreichte sie mit 8,20 s Platz 3 und mit einer Weite von 22,50 m Platz 5.

Mona Kelmendi (W11) erreichte mit 26,00 m im Ballwurf und persönlicher Bestleistung einen tollen 2. Platz.

Marleen Isaak (W11) konnte sich über zwei 8. Plätze im Ballwurf (19,50 m) und über 50 m (9,00 s) freuen. Ihre ältere Schwester Charlotte-Louisa Isaak (W13) bestritt ihren ersten Wettkampf überhaupt und erzielte gute Ergebnisse.

Bei den Mädchen der Altersklasse W10 war Mira Josefine Ehses vorne mit dabei: Platz 1 im Ballwurf (22,50 m), Platz 2 im Weitsprung (3,42 m) und über 800 m (3:14,15 min) und Platz 3 über 50 m – (8,80 s) gingen auf ihr Konto.

Lisa-Sophie Kruft (W10) warf den Ball auf 18,50 m und belegte Platz 4.

In der M12 der Jungen steigerte sich Andre Knappe auf 1,25 m im Hochsprung und erreichte Rang 3. Im 800 m – Lauf blieb er erstmals deutlich unter 3 Minuten und platzierte sich mit 2:54,23 min auf Rang 3. Auch im Kugelstoßen stieß er eine persönliche Bestweite mit 5,71 m und freute sich besonders über den Vize-Titel im Speerwurf mit 18,66 m.

Henry Wecklein (M12) gewann den Speerwurf mit 25,64 m, wurde Zweiter im Hochsprung mit guten 1,25 m und Dritter im Weitsprung mit 4,07 m.

Bei den Jungen der M11 verpasste Leo Lesum mit 3,99 m nur knapp die 4-Meter-Marke und freute sich über den Vize-Titel mit persönlicher Bestleistung.

Georg Ackerschott (M10) lief 3:03,70 min über 800 m und wurde Erster. Jeweils Platz 2 erreichte er im Weitsprung mit 3,32 m und im Ballwurf mit 23,50 m, Dritter wurde er über 50 m in 9,00 s.

Jakob Wambach (M10) gelangen zwei gute 3. Plätze im Weitsprung (3,21 m) und im Ballwurf (21,50 m).