ALTENKIRCHEN – Freude, Fairplay und ein starkes Miteinander – Kita-Cup 2026 begeistert in Altenkirchen

Ein Tag voller Bewegung, Lachen und Gemeinschaft: Der Kita-Cup 2026 der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld verwandelte die Großsporthalle am Sportzentrum Glockenspitze in einen lebendigen Treffpunkt für Kinder, Familien und zahlreiche engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer.

Ausrichter des Turniers war – wie bereits im vergangenen Jahr – die Bewegungskita Pusteblume in Neitersen.

Insgesamt nahmen elf der 16 Kindertagesstätten aus der Verbandsgemeinde an dem besonderen Fußballturnier teil. Dabei stand nicht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund, sondern vor allem der Spaß an der Bewegung. Unter dem Motto „Von Kindern für Kinder“ entstand ein Event, das verbindet und zeigt, wie wichtig Gemeinschaft schon im frühen Kindesalter ist.

Neben den spannenden Spielen sorgten zwei Hüpfburgen im Außenbereich für zusätzliche Freude. Auch das Deutsche Rote Kreuz war mit einem Stand vor Ort und stellte die sanitätsdienstliche Betreuung sicher.

Der Kita-Cup verfolgte darüber hinaus ein wichtiges soziales Ziel: Für das Kinderhospiz in Hachenburg wurden Spenden gesammelt. Dabei kamen über 800 Euro zusammen. Einen leckeren Beitrag zum gelungenen Tag leistete außerdem der Imbissstand der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten e.V., deren Team sich ebenfalls engagiert für Kinder in Not einsetzt – ein starkes Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit.

Die Organisation lag vollständig in den Händen der Kita Pusteblume, die dabei tatkräftig und auch finanziell von ihrem Träger, der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, unterstützt wurde. Ohne die vielen helfenden Hände wäre dieses Herzensprojekt jedoch nicht möglich gewesen: Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer, engagierte Eltern, kreative Muffinbäckerinnen, das Kinderschmink-Team trugen maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Ein besonderes sportliches Zusatzangebot bot der Tennisparcours der Tennisabteilung der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V., vertreten durch Miroslav Neuschl. Hier konnten Kinder und Familien spielerisch erste Erfahrungen mit dem Tennissport sammeln und sich über die Möglichkeiten im Verein informieren. Mit dem Tennisverein besteht bereits seit vielen Jahren eine wertvolle Kooperation mit der Kita Pusteblume, die den Kindern regelmäßig neue sportliche Impulse ermöglicht.

Für beste Unterhaltung sorgte erneut das humorvolle Schiedsrichter-Duo Yusuf Baysan und Roman Schendel. Stadionsprecher und DJ Christoph Cousin führte mit viel Witz, Musik und guter Stimmung durch den Tag. Besonders hervorgehoben wurde auch Daniel Bischof, der Hausmeister des Sportzentrums, dessen Hilfsbereitschaft und stets gute Laune bei vielen Gästen großen Eindruck hinterließen.

Ein besonderes Highlight war der Besuch des Bürgermeisters der Kreissttadt Altenkirchen, Ralf Lindenpütz. Nach seinem Grußwort pfiff er das erste Spiel an – und erhielt anschließend mit einem Augenzwinkern symbolisch die rote Karte. Für Begeisterung in der Mittagspause sorgte zudem die Tanzschule Dance Point aus Altenkirchen: Rund 40 junge Tänzerinnen rissen das Publikum mit ihrer mitreißenden Aufführung begeistert mit.

Auch sportlich gab es Erfolge zu feiern: Den ersten Platz sicherte sich die Kita Glockenspitze aus Altenkirchen. Auf Rang zwei landete der Gastgeber, die Kita Pusteblume, gefolgt von der Kita Villa Kunterbunt aus Birnbach auf dem dritten Platz. Doch Gewinner waren an diesem Tag alle: Jede Mannschaft erhielt einen Pokal, und jede Spielerin sowie jeder Spieler wurde mit einer Medaille ausgezeichnet – finanziert von der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld.

Die Siegerehrung übernahm seitens der Verbandsgemeindeverwaltung der Fachbereichsleiter Soziales und Generationen, Sascha Koch, im Auftrag von Bürgermeister Fred Jüngerich. Als Fußballfan fand Sascha Koch die passenden Worte für einen rundum gelungenen Tag. Ein besonderer Dank für die Ausrichtung des Kita-Cups gilt Dustin Keilhauer vom Team der Kita Pusteblume, Neitersen.

Ein weiterer wertvoller Beitrag kam von Fotografin Lina Schütz, die den gesamten Kita-Cup mit ihrer Kamera begleitete und zahlreiche schöne Momente festhielt.

Bei strahlendem Sonnenschein, jubelnden Familien und glücklichen Kindergesichtern wurde deutlich: Der Kita-Cup 2026 war weit mehr als ein Turnier – er war ein Fest der Gemeinschaft, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. Schon heute freuen sich alle auf den Kita-Cup 2027! Foto: Lina Schütz