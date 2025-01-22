WALDBREITBACH – VfL-Athleten herausragend bei Halbmarathon in Berlin

Drei VfL-Aktive konnten sich einen der begehrten Startplätze für den Halbmarathon in Berlin im Losverfahren sichern und gingen bei besten Bedingungen und perfektem Laufwetter in der Hauptstadt an den Start.

Für Marcel Engels (M35) war es das Highlight zusammen mit seinem Vereinskameraden und Freund Thomas Schneider (M30) im ersten Block A direkt hinter der Lauf-Elite zu starten. „Es war ein mega Rennen auf schneller, flacher Strecke“. Er lief die 21,1 km in hervorragenden 1:19:45 Std. und knackte damit erstmals die 1:20 Std-Marke.

Für Thomas Schneider lief die Vorbereitung im Winter nicht optimal, umso zufriedeneren ist er mit einer herausragenden Zeit von 1:13:47 Std., die Platz 292 von über 36.000 Teilnehmern bedeutete. „Es war typisch für Berlin eine schnelle Strecke bei optimalem Wetter“.

Anke Lay (W40) zeigte sich begeistert von der Stimmung und Atmosphäre, den Zuschauern, Trommelgruppen und Bands, die die Läufer vom Rand aus motivieren und anfeuern. Trotz durchwachsener Vorbereitung mit viel Trainingsausfall schaffte sie mit 1:54:09 Std. ihre zweitbeste je im Halbmarathon gelaufene Zeit. „Wenn man um die letzte Kurve läuft und das Brandenburger Tor in Sicht kommt, bedeutet das Gänsehaut pur“. Abends wurden die Ergebnisse auf der Aftershow-Party gebührend gefeiert.