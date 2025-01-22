ALTENKIRCHEN-BETZDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Dynamische Stromtarife: Sparen mit flexiblem Verbrauch!?

Strom dann nutzen, wenn er besonders günstig ist – genau das versprechen dynamische Stromtarife. Statt eines festen Preises richtet sich der Strompreis dabei nach den aktuellen Preisen an der Strombörse und kann sich (viertel-)stündlich ändern.

Ist viel Strom aus Wind- und Solaranlagen verfügbar, sinkt der Preis – manchmal deutlich unter das Niveau klassischer Tarife. Verbraucher können davon profitieren, wenn sie in der Lage sind, ihren Stromverbrauch in günstige Stunden zu verlagern, etwa beim Laden eines Elektroautos oder beim Betrieb von Waschmaschine, Geschirrspüler oder Wärmepumpe.

Auch bei dynamischen Tarifen bleiben Netzentgelte, Steuern und andere Preisbestandteile bestehen – und bei hoher Nachfrage können die Strompreise zeitweise deutlich steigen. Wer seinen Verbrauch kaum verschieben kann oder Wert auf stabile Preise legt, fährt mit einem klassischen Tarif oft besser.

Am Mittwoch, dem 29. April, um 18 Uhr findet das kostenlose Web-Seminar „Dynamische Stromtarife – verstehen und nutzen“ statt. Der Energieberater Bernhard Andre erklärt darin, wie diese Tarife funktionieren, welche Voraussetzungen für eine sinnvolle Nutzung erfüllt sein müssen und welche Rolle Energiemanagementsysteme spielen können. Interessierte können sich anmelden unter: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Darüber hinaus beraten die Energieberater der Verbraucherzentrale bei allen Fragen zum Thema Energie in Privathaushalten individuell und kostenfrei nach vorheriger Terminabsprache an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 07. Mai, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei). In Altenkirchen am Donnerstag, dem 23. April, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.