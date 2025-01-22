WALDBREITBACH – Unfallflucht auf Norma-Parkplatz in Waldbreitbach

Am 30. Dezember 2025 zwischen 12:00 und 16:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer / die Fahrerin eines mutmaßlich roten Fahrzeuges beschädigte einen PKW und entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei