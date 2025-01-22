KLEINMAISCHEID – Brand eines Altkleidercontainers in Kleinmaischeid

Am 30. Dezember 2025 wurde die Polizei in Straßenhaus gegen 16:30 Uhr wegen eines brennenden Altkleidercontainers in Kleinmaischeid am Dorfgemeinschaftshaus alarmiert. Nach ersten Ermittlungen vor Ort dürfte der Brand durch einen Böllerwurf durch eine Personengruppe im Alter von ca. 10 bis 15 Jahren verursacht worden sein. Durch den Brand wurde der Inhalt des Containers zerstört. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei