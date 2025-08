WALDBREITBACH – Teilnehmer- und Streckrekord auf dem Klosterberg – VfL Waldbreitbach begrüßt mehr als 400 Sportler bei Bärenkopp- und Bärchenlauf

Bei der fünften Auflage des Bärenkopplaufs am 1. August war der Sieger ein alter Bekannter: Mit einer Zeit von 42:09 Minuten gewann Fabian Jenne von der SG Wenden wie in den Jahren zuvor den Lauf über elf Kilometer und mit einer Höhendifferenz von + 360 /- 260 Metern. Er verbesserte seinen eigenen Streckenrekord um fast eine Minute. Als erste Frau kam Franziska Rennecke ­von der LG Rhein-Wied, diesmal im Team beVegt.de unterwegs, nach 51:28 Minuten ins Ziel.

In diesem Jahr konnte der ausrichtende VfL Waldbreitbach nicht nur einen neuen Streckenrekord verkünden, sondern einen Teilnehmerrekord: 408 Finisher und damit 100 mehr als 2024 beendeten den Bärenkopp- bzw. Bärchenlauf, der allein fast 120 Kinder anzog.

Die erwachsenen Sportlerinnen und Sportler kamen für den Trail- und Berglauf über den Premiumwanderweg „Wäller Tour Bärenkopp“ nicht nur aus ganz Rheinland-Pfalz, sondern auch aus den angrenzenden Bundesländern – und zeigten sich sichtlich zufrieden. „Die Läuferinnen und Läufer sind jedes Mal von der abwechslungsreichen Strecke und vom Engagement des Vereins begeistert“, berichtet Geschäftsführer des Vereins Josef Hoß kurz nach der Siegerehrung. Das hervorragende Laufwetter sorgte dafür, dass bei den Frauen fünf Altersklassenrekorde verbessert wurden. Auf der anspruchsvollen Strecke wurden die Frauen und Männer von Streckenposten mit Kuhglocken und von zahlreichen Zuschauern im Ziel auf den Klosterbergterrassen begrüßt.

Auch Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach nahmen erfolgreich am Bärenkopplauf teil: Thomas Schneider 47:30 Min., 4. Gesamt, 2. M 30 Marcel Engels 53:21 Min., 14. Gesamt, 5. M 30. 2. Platz Teamwertung Männer mit Schneider, Engels und Sebastian Pees. 5. Platz Teamwertung Frauen mit Cilli Engels, Victoria Hampel und Juliane Rams. 12. Platz Teamwertung Männer mit Ulrich Schneider, Erik Rathmann und Christian Lehnert

Auch beim 2. Bärchenlauf im Vorprogramm des Bärenkopplaufs herrschte tolle Stimmung. Die Kinder wurden jeweils von ihrem Fanclub aus Eltern, Großeltern und Geschwistern angefeuert. Der Sonderpreis „Zaubershow mit dem Zauberer Miracelix“ ging gleich an zwei Gruppen: an die Kita Mutter Rosa Waldbreitbach und der TuS Dierdorf mit jeweils 17 Mädchen und Jungen im Ziel.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgten rund 60 Ehrenamtliche, die unter anderem als Streckenposten, als Parkplatzeinweiser und an Verpflegungsstationen oder in der Vorbereitung sowie beim Auf- und Abbau eingesetzt waren. Der Veranstalter bedankt sich ausdrücklich für das Engagement der Freiwilligen, die finanzielle Unterstützung durch die Sponsoren und die gute Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommune, Feuerwehr, der Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz. „Ohne all diese Menschen wäre es nicht möglich, solch ein Event durchzuführen“, so der 1. Vorsitzende Arne von Schilling.

Alle Ergebnisse und einen Urkundendownload gibt es auf www.baerenkopplauf.de. Weitere Informationen zum sportlichen Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de. Eine Übersicht über das Vereinsleben gibt es zudem bei Facebook. Foto: VfL Waldbreitbach/Josef Hoß