HORHAUSEN – Diebstahl von Kennzeichenpaar in 56593 Horhausen

In der Zeit von Samstag, 19:30 Uhr und Sonntagmittag, 13:45 Uhr wurden vom Firmengelände einer Kfz-Werkstatt im Industriepark in Horhausen ein Paar amtliche Kennzeichen mit der Kennung NR-ES111 von einem PKW entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei