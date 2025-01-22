WALDBREITBACH – Spaß und Sport beim Biermarathon – VfL Waldbreitbach in Hachenburg unterwegs

Bierernst gingen Läufer des VfL Waldbreitbach den Biermarathon in Hachenburg an. Über zehn Kilometer führte die fordernde Strecke, mit etlichen Höhenmetern, unter anderem am bekannten Kloster Marienstatt vorbei.

Der VfL Waldbreitbach reiste, durch zwei Gastläufer aus China verstärkt, mit elf Personen voller Vorfreude nach Hachenburg. Belohnt wurden sie dafür mit einem Fässchen regionalen Bieres. „Die liebevoll vom Ehepaar Sabine Schneider und Reinhold Krämer ausgerichtete Veranstaltung bot wieder alles, was Läufer sich wünschen: perfekte Organisation, schöne Strecke, tolles Wetter, ein nettes Miteinander und eben eine gute Verpflegung“, berichtet Lauftreffleiter Wolfgang Bernath mit einem Lächeln, denn „die wurde unterwegs in flüssiger Form, wahlweise ohne und mit Alkohol, von Helfern gereicht.“ Der überwiegende Teil der Sportler stellte den Spaßfaktor in den Vordergrund. „Das Verhältnis zwischen der Laufzeit und den Verweilzeiten an den Verpflegungsstationen hielt sich dabei die Waage“, meinte Läufer Peter Hertle schmunzelnd im Ziel. Doch sahen einige Aktive die Angelegenheit auch durchaus sportlich und damit „bierernst“: VfL-Gastläuferin Hang Ann aus Shenyang im Nordosten Chinas entschied die Damenkonkurrenz für sich; ihr Ehemann Sven Löschengruber wurde Fünfter bei den Herren. „Selbst auf solch einer vergleichsweise kurzen Strecke kann man sich ganz schön müde machen“, stellte der VfL-Vorsitzende Arne von Schilling als Sechster der Männer fest. Für Bernath ist kurz nach dem Ziel klar: „Sollte der Lauf im kommenden Jahr wieder angeboten werden, werden wir wieder mit einer großen Mannschaft vor Ort sein.“