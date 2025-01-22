STADT NEUWIED – Schulbuchausleihe: Ausgabe ab Mittwoch, 13. August

Alle Familien, die sich für das kommende Schuljahr für die Schulbuchausleihe der städtischen Grundschulen in Neuwied angemeldet haben, können von Mittwoch, 13. August, bis zum darauffolgenden Dienstag, 19. August, die bestellten Lernmittel im Amalie-Raiffeisen-Saal der Neuwieder Volkshochschule, Heddesdorfer Straße 33-35, abholen.

Die Abholung ist in Gruppen organisiert, je nach Grundschule, die das Kind besucht:

Mittwoch, 13. August, von 8 bis 12.30 Uhr:

Grundschule an der Wied, Grundschule Friedrich Ebert, Grundschule Kunostein

Grundschule an der Wied, Grundschule Friedrich Ebert, Grundschule Kunostein Donnerstag, 14. August, von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr:

Grundschule Geschwister-Scholl, Grundschule Marienschule, Grundschule Heddesdorfer Berg, Grundschule Maria-Goretti, Grundschule Wülfersberg

Grundschule Geschwister-Scholl, Grundschule Marienschule, Grundschule Heddesdorfer Berg, Grundschule Maria-Goretti, Grundschule Wülfersberg Freitag, 15. August, von 8 bis 12.30 Uhr:

Grundschule Feldkirchen, Grundschule Sonnenland, Grundschule St. Georg, Grundschule Margareten

Wer es nicht zu diesen Terminen in der letzten Ferienwoche schafft, hat unabhängig von der besuchten Grundschule noch die Möglichkeit zur Abholung am Montag und Dienstag, 18. und 19. August, je von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. Am Wochenende ist die Schulbuchausgabe geschlossen.

Wichtig: Die Stadtverwaltung Neuwied gibt nur die Bücher für die städtischen Grundschulen aus. Die Schulbücher können nur von den Erziehungsberechtigten derjenigen Kinder abgeholt werden, die im Vorfeld für die Schulbuchausleihe angemeldet wurden. In Ausnahmefällen kann auch eine volljährige Person mit einer schriftlichen Vollmacht eines Erziehungsberechtigten die Lernmittel abholen. Wer aus wichtigen Gründen keinen der oben genannten Termine zur Schulbuchausleihe wahrnehmen kann, muss sich rechtzeitig telefonisch mit dem Team der Schulbuchausleihe in Verbindung setzen und einen Alternativtermin vereinbaren. Rückfragen können telefonisch unter 02631/802-240 und -631 gestellt werden.