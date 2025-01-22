WALDBREITBACH – Sachbeschädigung durch Graffiti in Waldbreitbach

In der Nacht vom 05.06.2026 auf den 06.06.2026, zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr, besprühten eine oder mehrere Personen die Wände der REWE- und Norma- Märkte an der Neuwieder Straße mit orangenem Graffiti und obszönen Sprüchen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei