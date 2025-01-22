RODENBACH – Auf ein Wort – Jan Einig bietet Sprechstunde in Rodenbach an

In der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ besucht Neuwieds Oberbürgermeister regelmäßig die Stadtteile, um mit den Neuwiederinnen und Neuwiedern direkt ins Gespräch zu kommen. Dieser persönliche Austausch ist Jan Einig ein besonders wichtiges Anliegen. Als Nächstes sind die Einwohnerinnen und Einwohner aus Rodenbach am Donnerstag, 18. Juni 2026, an der Reihe. Von 16.00 bis 18.00 Uhr findet die Bürgersprechstunde im Dorftreff Rodenbach, Niederbieberer Str. 28, statt. Eine vorherige Terminanmeldung ist erforderlich. Möglich ist dies unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.