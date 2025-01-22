WALDBREITBACH – Dorfverein Glockscheid-Wüscheid bedankt sich – Helferinnen und Helfer wurden zum Essen eingeladen

„Ohne unsere Vereinsmitglieder, Helfer und Unterstützer hätten wir in diesem Jahr nicht wieder ein erfolgreiches Dorffest in Glockscheid auf die Beine stellen können – für euren Einsatz danken wir euch recht herzlich“, so hat sich der 1. Vorsitzende des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid, Pierre Fischer, im Rahmen des „Helfer-Essens“ in Waldbreitbach im Namen des gesamten Vorstands bedankt. „Ohne ehrenamtliches Engagement sähe das Dorfleben ganz anders aus“, pflichtete ihm auch Manuel Hardt als 2. Vorsitzender bei.

Das gesellige Beisammensein in der gemütlichen Atmosphäre des Restaurants Nassens Mühle lud dazu ein, das Dorffest sowie gemeinsame Aktionen wie das gemeinschaftliche Pflanzen von Bäumen am Luhkapellchen noch einmal Revue passieren zu lassen und sich über kommende regionale Veranstaltungen auszutauschen.

Die Planungen für das Dorffest im kommenden Jahr haben bereits begonnen. Doch bevor es in die konkreten Planungen geht, lädt der Verein Ende November alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Dorfvereins gibt es auf dem Instagram-Account und im WhatsApp-Kanal des Vereins.