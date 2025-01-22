STADT NEUWIED – Deichstadtfest in Neuwied

Die Stadt Neuwied feiert vom 9. bis 12. Juli die 45. Ausgabe des Deichstadtfestes Das kostenfreie Musikfestival, über vier Tagebietet auf fünf Bühnen ein vielfältiges Programm in der City. Die offizielle Eröffnung bei bestem Feierwetter mit viel städtischer Prominenz und vielen Besuchern erfolgte am Donnerstag um 17 Uhr. Moderator Ben Salzner und OB Einig begrüßten die Gäste. Mit dem recht lauten offiziellen Startschuss der Neuwieder Schützen und dem traditionellen Faßanstich war am Donnerstagnachmittag das Fest eröffnet. Die Besucher erwartet anschließend ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Tribute-Bands, Schlager, Rock, Pop und weiteren Genres. Neu ist, auch an allen Tagen des Deichstadtfestes die kostenkose Busfahrt und der nächtliche Shuttleservice für Besucher.

Zur diesjährigen Ausgabe gibt es mehrere Neuerungen. Erstmals treten bereits ab 18.30 Uhr auf den Bühnen vier Vorbands auf. Zudem wird eine neue DJ-Area eingerichtet. Das Europadorf wird vergrößert und auf Bühne 1 verlegt. Zu den angekündigten Acts zählen unter anderem „It’s All Pink – The Original PINK Tribute“, „FEEL – The Robbie Williams Tribute Experience“, „Schlagerkommando“, „Kai hat frei – das Herrengedeck“ sowie die belgische Band „Symmetry“.

Der Festivalsonntag beginnt mit einem Frühschoppen. Darüber hinaus stehen zahlreiche Aktionen für Kinder und Familien auf dem Programm. Damit richtet sich das Deichstadtfest an Besucher verschiedener Altersgruppen. Das gastronomische Angebot startet an allen Veranstaltungstagen bereits ab 11 Uhr. Die Stände haben donnerstags bis 23 Uhr sowie freitags und samstags bis 1 Uhr geöffnet. Das Deichstadtfest endet am Sonntag um 18 Uhr. (mabe) Fotos: Marlies Becker