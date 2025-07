WAHLROD – Diebstahl eines Motorrads in Wahlrod

Montagmorgen, 28. Juli 2025, um 03:30 Uhr wurde in der Kölner Straße in Wahlrod ein orangenes Motocross-Motorrad der Marke KTM durch einen Unbekannten entwendet. Das Fahrzeug war unter dem offen zugänglichen Carport des Anwesens abgestellt. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Quelle Polizei