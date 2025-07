NIEDERBREITBACH – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Niederbreitbach

Am 28. Juli 2025 ereignete sich in der Kurtscheider Straße, gegen 13:00 Uhr, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Demnach befuhr der männliche Verkehrsunfallverursacher mit einem weißen Transporter mit Ladefläche die Kurtscheider Straße mittig, sodass der Geschädigte mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch kollidierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite mit der Schutzplanke. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise insbesondere zu dem oben beschriebenen Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei