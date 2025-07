VG KIRCHEN – Feierstunde im Kirchener Rathaus – Ernennungen, Beförderungen und 40-jähriges Dienstjubiläum

Der 1. Juli ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) traditionell ein kleiner „Feiertag“. An diesem Datum stehen Ernennungen und Beförderungen auf der Tagesordnung.

So haben in diesem Jahr Lynn Bröhl und Jonas Petznick die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen. Für Bröhl war es gleichzeitig der Ausbildungsstart für das 3. Einstiegsamt. Diese Ausbildung haben Elias Bohl und Simon Rommersbach bereits erfolgreich beendet. Beide wurden zu Verbandsgemeindeinspektoren im Beamtenverhältnis auf Probe ernannt. Glückwünsche zu ihren bestandenen Prüfungen erhielten auch Niklas Bäcker (2. Einstiegsamt) und Colin Krüger (Fachkraft für Wasserversorgungstechnik). Ganz neu im Rathausteam ist Marcel Henn, für den mit der Ausbildung zum Verbandsgemeindesekretär (2. Einstiegsamt) ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat.

Über ihre Beförderungen zur Verbandsgemeinde-Amtfrau bzw. zum Verbandsgemeinde-Amtmann durften sich Ann-Christin Betz und Ben Gotthardt freuen. Betz ist als Sachbearbeiterin im Bereich „Finanzen“ und Gotthardt im Bereich „Kommunalentwicklung“ eingesetzt. Außerdem wurde Maximilian Müller zum Verbandsgemeinde-Oberinspektor befördert. Als Sachbearbeiter im Ordnungsamt ist Müller unter anderem für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständig.

In diesem Jahr bildete die Feierstunde im Rathaus außerdem den Rahmen für ein ganz besonderes Dienstjubiläum. Petra Urigshardt blickt auf 40 Jahre Tätigkeit im Kirchener Rathaus zurück. Im Sommer 1988 hatte sie ihre Ausbildung für die Laufbahn des mittleren nichttechnischen Dienstes abgeschlossen und war zunächst Beamtin bei der Verbandsgemeindekasse. Von 2002 bis 2005 folgte die Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes. Als Sachbearbeiterin im Fachbereich 3 „Bürgerdienste“ übernahm sie verschiedene Aufgaben und Funktionen. So war sie als Standesbeamtin genauso tätig wie im Bereich Brandschutz und auch Fachgebiets- sowie stellvertretende Fachbereichsleitung. Parallel dazu war sie ein Jahr lang als Sachbearbeiterin im Fachbereich 4 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“ eingesetzt. Zum 1. Mai 2018 wurde Urigshardt Leiterin des damaligen Sachgebiets 1.1 „Organisation“. Seit September 2021 leitet sie das Fachgebiet 1.1 „Steuerung und Generationenentwicklung“, das nach Änderungen in der Organisationsstruktur in „Personal und Generationenentwicklung“ umbenannt worden ist.

Bürgermeister Andreas Hundhausen dankte Urigshardt für ihre langjährige Pflichterfüllung im öffentlichen Dienst und „die treuen Dienste für die Allgemeinheit“. Der Personalratsvorsitzende Alexander Grindel zog symbolisch seinen Hut vor dieser stolzen Leistung und wünschte ihr im Namen der Kolleginnen und Kollegen alles Gute und weitere erfolgreiche Jahre im Kirchener Rathaus.