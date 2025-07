BRD – Sonntagsfrage – Einbußen für Schwarz-Rot, leichte Zugewinne für Grüne und Linke

Konnten die Regierungsparteien im Vormonat noch in der Wählergunst zulegen, so verlieren sie im Juli wieder leicht an Rückhalt in der Bevölkerung. Im aktuellen Sonntagstrend des Markt- und Sozialforschungsinstituts Ipsos büßen CDU und CSU im Vergleich zur letzten Wahlumfrage einen Prozentpunkt ein und erreichen nur noch 26 Prozent der Stimmen. Die AfD hingegen gewinnt leicht hinzu und liegt mit 24 Prozent (+1) nur noch zwei Prozentpunkte hinter der Union. Für die SPD würden sich aktuell 15 Prozent der Wahlberechtigten entscheiden, ein Prozentpunkt weniger als noch im Juni. Grüne und Linke gewinnen an Zustimmung und liegen mit 12 Prozent der Stimmen (jeweils +1) in der Sonntagsfrage gleichauf. Für die Linkspartei hat Ipsos noch nie einen höheren Wert gemessen.

BSW und FDP liegen mit einem Stimmenanteil von 4 Prozent (±0) bzw. 3 Prozent (±0) weiterhin unter der Fünf-Prozent-Hürde und würden den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen. Alle sonstigen Parteien kommen zusammen auf einen Stimmenanteil von 4 Prozent (-1). Ipsos