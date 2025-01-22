VG KIRCHEN – Ernennungen und Beförderungen bei der VG-Kirchen

Eine Reihe von Beförderungen und Ernennungen standen jetzt bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) an. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus wurde Julia Rosenbauer zur Amtsrätin befördert. Rosenbauer hatte nach ihrer Ausbildung für das 3. Einstiegsamt ihren beruflichen Werdegang im öffentlichen Dienst bei der Kreisverwaltung Altenkirchen als Sachbearbeiterin bei der Bauaufsichts- und Immissionsschutzbehörde begonnen. Im Januar 2023 wechselte sie zur Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen und war dort zunächst als Sachbearbeiterin im Bereich „Kommunalentwicklung“ tätig. Heute ist Rosenbauer stellvertretende Leiterin des Fachbereichs 5 „Kommunalentwicklung und Wirtschaftsförderung“ und Leiterin des Fachgebiets „Bauverwaltung“.

Über die Beförderung zum Verbandsgemeinde-Amtmann durfte sich Maximilian Müller freuen. Müller hatte seine berufliche Karriere bei der Verbandsgemeinde Kirchen im Juli 2021 als Sachbearbeiter im Ordnungsamt begonnen. Im September 2025 wechselte er in den Fachbereich 5 und ist dort als Sachbearbeiter im Bereich „Kommunalentwicklung“ eingesetzt.

Teresa Jung wurde zur Verbandsgemeindesekretärin ernannt. Im Juli 2024 hatte sie ihre zweijährige Ausbildung für das 2. Einstiegsamt erfolgreich abgeschlossen und ist seitdem als Sachbearbeiterin im Bereich 3 „Bürgerdienste“ eingesetzt. Darüber hinaus ist sie seit Januar 2025 als Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Kirchen (Sieg) tätig.

Außerdem wurde Verbandsgemeindeinspektor Samuel Happ nach Ablauf der dreijährigen Probezeit zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Happ nimmt seit sechs Jahren Aufgaben im Bereich der EDV wahr. Seit März 2025 ist er stellvertretender Leiter des Fachgebiets 1.3 „Informationstechnik“.

Bürgermeister Andreas Hundhausen bedankte sich bei allen für die „gute und fundierte Arbeit“ und wünschte weiterhin einen erfolgreichen Lebensweg. Den Glückwünschen schlossen sich die Fachbereichsleiter Michael Dützer, Bernd Schmidt und Tim Kraft sowie Fachgebietsleiter Marcus Feist gerne an.