ALTENKIRCHEN – Wegen Sanierungsarbeiten – Kein „Weltklassik“-Konzert im Juli

Das für Sonntag, 19. Juli, geplante Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus fällt aus. Der Wilhelm-Boden-Saal steht wegen Renovierungsarbeiten derzeit nicht zur Verfügung. Die nächsten Termine der „Weltklassik“ Reihe sind Sonntag, 16. August, mit Pianistin Nadejda Vlaeva, und Sonntag, 20. September, mit Andrey Denisenko. Weitere Informationen: weltklassik.de