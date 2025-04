VG KIRCHEN – Einladung zur Abschlussveranstaltung – Vorstellung der Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung in der Verbandsgemeinde Kirchen am 29. April – „Lebenswert, ländlich, angepasst – Verbandsgemeinde Kirchen stark im (Klima-)Wandel“

Seit zwei Jahren nimmt die Verbandsgemeinde Kirchen am bundesweiten Förderprogramm zum Einstieg in das kommunale Klimafolgenanpassungsmanagement teil. „Der Anspruch der Verbandsgemeinde besteht darin, aktiv den Herausforderungen durch die Folgen des Klimawandels zu begegnen. Hierbei steht die Erarbeitung einer nachhaltigen, fachübergreifenden Planungsgrundlage, die mit vielen konkreten Maßnahmenvorschlägen zur Anpassung der Kommune an die Folgen des Klimawandels beiträgt, im Mittelpunkt“, so Andreas Hundhausen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen.

Fachbereichsleiter Tim Kraft betont: „Ziel ist es, nicht nur potenzielle Schäden zu minimieren, sondern auch langfristig die Lebensgrundlage und -qualität der Bürgerinnen und Bürger sowie den Unternehmensstandort und die natürliche Umwelt nachhaltig zu bewahren. Hierzu wurden in den drei Handlungsfeldern „Bauwesen“, „Katastrophenschutz“ und „Landwirtschaft“ der Schwerpunkt gelegt.“

Der Leitslogan bringt diese Zielsetzung prägnant auf den Punkt: „Lebenswert, ländlich, angepasst – Verbandsgemeinde Kirchen stark im (Klima-)Wandel“. Dabei hat sich das Konzept auf die Klimawirkungen Hitze, Dürre, Starkregen und Hochwasser fokussiert und verschiedenste Akteure eingebunden. Zahlreiche Ideen zur Anpassung an den Klimawandel werden anhand sogenannter Maßnahmen-Steckbriefe vorgestellt.

Am Dienstag, den 29. April um 18.00 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeinde Kirchen werden die Ergebnisse aus zwei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure vorgestellt.

Um eine Anmeldung per E-Mail an bauamt@kirchen-sieg.de wird gebeten. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.