STADT NEUWIED – Der April steht ganz im Zeichen des Naturstoffs Holz – Neue Pop-up-Stores laden ins Neuwieder Innenstadtlabor

Im April dreht sich im Neuwieder Innenstadtlabor alles ums Thema Holz. Internationales und lokales Kunsthandwerk gehen dabei ein spannendes Wechselspiel ein. Zwei ganz unterschiedliche Anbieter teilen sich den kostenlosen Experimentierraum als Verkaufsfläche. Ihre Gemeinsamkeit: der Naturwerkstoff. Dabei geht Deko aus Asien eine wunderbare Symbiose mit lokal produziertem Schmuck ein. Noch bis Ende April bietet sich die Gelegenheit, das Sortiment zu entdecken.

Einzigartige Dekorationsartikel bietet Eigentümerin Jun Li in ihrem Shop „NatureCreat“ an. Zu den besonderen Objekten zählen filigran bearbeitete Wurzeln, die als Lampen mit LED-Beleuchtung und als Halterungen für Räucherstäbchen dienen, sowie Tischlampen und Vasen aus verschiedenen Naturmaterialien. Alle Produkte stammen original aus dem asiatischen Raum. Für authentische Atmosphäre und stimmiges Ambiente im Verkaufsraum sorgen zusätzlich Bilder des Künstlers Ji Ping. Direkt aus Heimbach-Weis stammt der handgefertigte Edelholzschmuck von Jürgen Meyer. In detailvoller Handarbeit stellt er Ketten, Ringe und Ohrringe aus edelsten Hölzern und raffinierte Armbänder aus Leder her. Auch Tischuhren in fein ausgearbeiteter Holzfassung sind im Sortiment. Noch bis Ende April nutzen die beiden Unternehmer die Verkaufsfläche. In der oberen Etage des Innenstadtlabors lockt zudem ab Montag, 7. April, eine neue Ausstellung. Saskia Blank zeigt dann dort ihre Acrylmalerei in unterschiedlichsten Formaten.

Die Öffnungszeiten des Neuwieder Innenstadtlabors in der Langendorfer Straße 120 sind von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr. Ansprechpartnerin bei Fragen oder eigenen Ideen ist Citymanagerin Michaela Ullrich, erreichbar unter Tel. 02631 802 254 oder per E-Mail an mullrich@neuwied.de.

Ausblick: Anfang Mai wird das Innenstadtlabor erneut zum Treffpunkt für Kunstliebhaber. Am 3. und 4. Mai werden beide Etagen zu Ausstellungsräumen im Rahmen des beliebten Events „Kunst im Karree“. Zwischen 11 und 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende verschiedenste Werke erleben und sich von regionalen Kunstschaffenden inspirieren lassen. Wer gern selbst aktiv wird, kann an einem Workshop teilnehmen.