VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Dienstjubiläen bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Gleich zwei Dienstjubiläen konnten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld gefeiert werden. Mathias Rabsch und Christian Langen blicken jeweils auf 25 Jahre bei der Verbandsgemeinde zurück. Bürgermeister Fred Jüngerich sprach den beiden Jubilaren im Rahmen einer kleinen Feierstunde seine herzlichen Glückwünsche aus und überreichte ihnen jeweils eine Dankurkunde sowie ein Geschenk der Verwaltung. Zudem wünschte er beiden für ihre weitere berufliche Laufbahn alles Gute.

Mathias Rabsch: IT-Experte in der Verwaltung Mathias Rabsch begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Kommunikationselektroniker für Informationstechnik, die er 1997 bei der Firma Geutebrück in Windhagen erfolgreich abschloss. Nach drei Jahren in der Softwareentwicklung entschied er sich für eine berufliche Veränderung und trat im Jahr 2000 seine Stelle als DV-Systembetreuer bei der ehemaligen Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen an. Seither sorgt er mit seinem Fachwissen und seiner langjährigen Erfahrung für die reibungslose Funktion der IT-Systeme innerhalb der Verwaltung. Durch seine kompetente Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz trägt er maßgeblich zur digitalen Infrastruktur und Effizienz der Verbandsgemeindeverwaltung bei.

Christian Langen: Engagiert im Bereich Bürgerdienst. Christian Langen absolvierte seine Ausbildung zum Bürokaufmann im Jahr 1994 bei der Brüdergemeinde Neuwied und sammelte dort erste Berufserfahrungen in der Buchhaltung. Anschließend arbeitete er bis zum Jahr 2000 als Verwaltungsfachangestellter in der Verbandsgemeindeverwaltung Puderbach im Bereich der Kasse. Danach wechselte er ins Rathaus Flammersfeld, wo er in der Zentralen/Empfangs- sowie Bürgerbüro-Tätigkeiten übernahm. 2002 folgte der Wechsel in die Abteilung Kasse, bevor er 2004 in den Bereich Bürgerdienste versetzt wurde. Im Jahr 2024 wurde er zum Hilfspolizeibeamten bestellt. Zusätzlich zu den Glückwünschen des Bürgermeisters überbrachte Andreas Buchholz als Vertreter des Personalrats die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen sowie einen bunten Blumengruß.