KOBLENZ – Zeugen- und Hinweisaufruf nach einer körperlichen Auseinandersetzung am 14. März 2025

Am Freitag, 14. März 2025, kam es in der Franz-Weis-Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am 14. März 2025, zwischen 19 und 20 Uhr, in der Franz-Weis-Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0261-92156-390 entgegen. Quelle: Polizei