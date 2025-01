VETTELSCHOSS – Wahlkreiskandidat Thorben Thieme besucht mit Spitzenkandidat „Kornkeller“ in Vettelschoß

Kürzlich besuchte eine Delegation von Bündnis 90 / Die Grünen den Bioladen Kornkeller in Vettelschoß. Mit dabei waren der Bundestagskandidat der Grünen im Wahlkreis Neuwied/ Altenkirchen, Thorben Thieme, sein Ersatzkandidat Peter Buchholz und der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Armin Grau, der zugleich GRÜNER Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz zur Bundestagswahl am 23. Februar ist.

Der Kornkeller bietet ökologisch angebaute, möglichst regionale Produkte an. Zum Sortiment gehören aber auch Rezeptideen und sogenannte „Greenbags“, die eine wöchentlich wechselnde, saisonal angepasste Obst- und Gemüsemischung enthalten.

Die Grünen setzen sich für ein faires Nebeneinander von großen Online-Plattformen und kleinen Läden wie dem Kornkeller ein. Das Ziel ist, dass ausländische Händler, die in Deutschland in Konkurrenz mit mittelständischem Gewerbe treten, Produktverantwortung übernehmen müssen. Diese Verantwortung für Produkte und Kunden ist bei kleinen Läden wie dem Kornkeller gegeben.

Thorben Thieme, der selbst in Vettelschoß wohnt, sagte: „Die Biolandwirtschaft ist neben der Reduktion der Tierhaltung ein wichtiger Schlüssel zur Klimaneutralität im Agrarbereich. Unser GRÜNER Landesverband Rheinland-Pfalz schlägt daher vor, die Mehrwertsteuer auf biologisch produzierte Lebensmittel abzuschaffen. Diesen Vorschlag möchten wir auch ins Bundestagswahlprogramm einbringen.“ Dieser Schritt würde den Preis von nachhaltig sowie tier- und klimafreundlicher produzierten Lebensmitteln senken und so, sozial gerecht, die Nachfrage steigern.

Armin Grau, Mitglied im Bundestagsausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz, zielte auf die Sicherheit der Lebensmittel für die Verbraucher ab: „Es gibt starke Hinweise dafür, dass Pestizide im Zusammenhang mit Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit stehen. Im Interesse des Verbraucherschutzes und unserer Gesundheit, aber auch der Artenvielfalt und vor allem unserer Insekten müssen wir den Pestizideinsatz verringern. Deswegen bin ich auch für eine Pestizidabgabe.“

Aus dem Gespräch mit der Betreiberin des Bioladens, Bettina Schmidt, nahmen beide Kandidierenden wichtige Informationen für ihre politische Arbeit mit. Foto: Joachim Schmidt