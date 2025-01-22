VETTELSCHOSS – Trunkenheitsfahrt in Vettelschoß

Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Linz den Fahrzeugführer eines PKW, nachdem dieser zuvor durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet wurde, wie er ständig in Schlangenlinien durch die Ortschaften Hallerbach und Vettelschoß über die K 25 fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit, sodass dem 53-jährigen aus Vettelschoß anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei