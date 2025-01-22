STADT NEUWIED – Grimms Märchen zum Mitmachen – Neuwieder Stadtgalerie lädt zum Impro-Theater für Kinder

Ein geheimnisvolles Märchen wartet in der Neuwieder STADTGALERIE Mennonitenkirche darauf, zum Leben erweckt zu werden. Im Rahmen der Ausstellung „Märchenzauber – Eine Reise durch die Welt der Brüder Grimm“ lädt die Galerie Kinder im Grundschulalter zu einem besonderen Nachmittag ein. Am Samstag, 13. September, erleben die teilnehmenden Mädchen und Jungen Grimms Märchen bei einem Improvisationstheater ganz neu.

Gemeinsam mit der erfahrenen Theaterpädagogin Marie Schäfer schlüpfen die Kinder in verschiedene Rollen, erfinden Szenen und entfalten ihre Fantasie. Welche zauberhafte Geschichte im Mittelpunkt steht, bleibt allerdings bis zum Beginn eine Überraschung. Ob als Jäger, Königin oder sprechender Baum im Zauberwald – die Handlung entwickelt sich aus den Ideen der jungen Schauspielenden. Mitmachen können alle Grundschulkinder, die Freude am Schauspiel haben. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Eltern, Geschwister und Freunde sind als Publikum willkommen, um die kleinen Darstellerinnen und Darsteller anzufeuern. „Wir freuen uns auf viele junge Theaterbegeisterte. Traut euch, taucht ein in eine märchenhafte Welt und erlebt, wie aus Fantasie echtes Theater wird!“ ruft Galerieleiterin Dr. Sabine Meinen zum Mitmachen auf.

Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr in der STADTGALERIE Mennonitenkirche, Schloßstraße 2, in Neuwied und dauert etwa eine Stunde. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei, das Publikum des Impro-Theaters erhält ermäßigten Eintritt in die Ausstellung. Anmeldungen nimmt die Stadtgalerie per E-Mail an stadtgalerie@neuwied.deoder telefonisch unter 02631/802494 entgegen.