VETTELSCHOSS – Trunkenheit im Verkehr in Vettelschoß

Samstagmorgen, 30. März 2025 gegen 00:01 Uhr wurde durch einen Zeugen eine männliche Person festgestellt, die sich unberechtigt in einen Oldtimer vor einem Hotel in der Bahnhofstraße in Vettelschoß, Ortsteil Kalenborn, gesetzt hatte, um diesen augenscheinlich zu starten. Bei Eintreffen der Polizei konnte die Person unter Alkoholeinfluss sitzend in einem anderen mitgeführten Pkw bei laufendem Motor festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die festgestellte Person vorher das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gefahren hatte. Zur Klärung des Sachverhalts wurde er der Wache zugeführt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei