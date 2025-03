STADT NEUWIED – Von 27. März bis 30. Juni 2025 findet die erste Alltagsmenschen Ausstellung in Neuwied statt.

40 Skulpturen sind an 14 Standorten in der Neuwieder Innenstadt sowie an der Rheinpromenade zum Bestaunen, Umrunden und Anfassen ausgestellt. Zwischen Schlosstheater, Rheinpromenade, Rathaus, Marktplatz und der Innenstadt kann man die Alltagsmenschen bei einem Spaziergangerleben. Die Lebensgroßen Figuren sind an verschiedensten Plätzen aufgestellt und laden dazu ein, Kunst in der Stadt in einer besonderen Atmosphäre zu entdecken. Ein Erlebnis, das die Neuwieder und ihre Gäste aus nah und fern begeistern wird!​ Die Stadt Neuwied bietet allen Interessierten die Möglichkeit, die Alltagsmenschen mit einer offenen Führung zu entdecken, bei der es viele Anekdoten und Hintergrund Wissen rund um die Neuwieder Alltagsmenschen und natürlich die Stadt selbst zu erfahren gibt. Termine Alltagsmenschen Führungen: 05.04.2025 13:30 bis 15:00; 18.05.2025 13:30 bis 15:00; 15.06.2025 13:30 bis 15:00. Die Kosten belaufen sich auf 6 Euro pro Person (Kinder von 6-14 Jahren zahlen 4 Euro). Die öffentlichen als auch privaten Führungen können Sie direkt bei der Stadt Neuwied buchen. (mabe) Fotos: Marlies Becker