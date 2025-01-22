VETTELSCHOSS – 4. Brause zum Thema: Vorsorge – aber wie?

Schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn plötzlich alles anders läuft als geplant? Ein Unfall, eine Krankheit – und zack, muss jemand anderes für Sie entscheiden. Klingt erstmal weit weg, ist aber ganz nah am echten Leben. Egal, wie alt man gerade ist.

Darum laden wir Sie herzlich ein zu unserer vierten „Auf eine Brause zum Thema“-Veranstaltung – ein Infoangebot der Grünen Ortsgruppe Vettelschoß. Kurzweilige Infos, gute Referentinnen, offener Austausch. Diesmal – wie gewünscht – ganz praktisch rund um: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

In entspannter Atmosphäre erfahren Sie, was wirklich wichtig ist, wie Sie sich sofort und einfach vorbereiten können und wo Sie in unserer Region passende Informationen finden.

Patientenverfügung – erklärt von Birgit Peters, Krankenschwester und Diakonin; Vorsorgevollmacht – erklärt von Ute Ernst, Juristin.

Nach kurzen Inputs (versprochen: kein Fachchinesisch!) ist reichlich Zeit für Austausch, Fragen und gute Gespräche – bei Snacks und leckerer Bio-Limo. Der Besuch ist selbstverständlich kostenlos.

Und wer mag, kann mit Ute Ernst direkt zu weiteren Themen ins Gespräch kommen. Sie ist gleichzeitig Grüne Landtagskandidatin für den Wahlkreis Linz/ Rengsdorf und bringt frische Ideen und einen bodenständigen Blick für Mainz mit. Am 17. November 2025, 19 bis 20 Uhr. Im Gemeindehaus Kalenborn (Versammlungsraum im Untergeschoss – hinterer Eingang). Einfach vorbeikommen – keine Anmeldung nötig!

Bringen Sie gern Ihre Nachbarin, Ihren Freund oder Ihre Kollegin gleich mit – dieses Thema geht uns wirklich alle an. 60 kurzweilige Minuten, gute Stimmung garantiert. Die Information findet im Rahmen einer offenen Fraktionssitzung von Bündnis 90 / Die Grünen Vettelschoß statt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Bei Fragen vorab wenden Sie sich gern an thorben.thieme@gruene-linz.de oder kontaktieren Sie uns auf Facebook (Grüne Ortsgruppe Vettelschoß) oder Instagram (gruene vettelschoss).