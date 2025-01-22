ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach
ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach
Am Dienstag, 04. November 2025, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbands „Friedhofverband Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“
- Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan für den Bereich der Ortsgemeinde Almersbach
- Änderung des Bebauungsplanes „Auf´m Eichhahn II“
- Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Steimeler Weg, Gemarkung Almersbach, Flur 4, Flurstück 149
- Anschaffung einer Umluft-Kühlvitrine für den Treffpunkt „Zur Alten Schule“
- Prüfung der Kassen- und Wirtschaftsführung des Treffpunkt „Zur Alten Schule“
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Bauangelegenheiten
- Verschiedenes
Klaus Quast, Ortsbürgermeister