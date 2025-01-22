ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach

Am Dienstag, 04. November 2025, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbands „Friedhofverband Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“ Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO Beratung über den neuen Flächennutzungsplan für den Bereich der Ortsgemeinde Almersbach Änderung des Bebauungsplanes „Auf´m Eichhahn II“ Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Steimeler Weg, Gemarkung Almersbach, Flur 4, Flurstück 149 Anschaffung einer Umluft-Kühlvitrine für den Treffpunkt „Zur Alten Schule“ Prüfung der Kassen- und Wirtschaftsführung des Treffpunkt „Zur Alten Schule“ Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Bauangelegenheiten Verschiedenes

Klaus Quast, Ortsbürgermeister