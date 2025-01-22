Bürgerkurier

ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach

Am Dienstag, 04. November 2025, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbands „Friedhofverband Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“
  2. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 GemHVO
  3. Beratung über den neuen Flächennutzungsplan für den Bereich der Ortsgemeinde Almersbach
  4. Änderung des Bebauungsplanes „Auf´m Eichhahn II“
  5. Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Steimeler Weg, Gemarkung Almersbach, Flur 4, Flurstück 149
  6. Anschaffung einer Umluft-Kühlvitrine für den Treffpunkt „Zur Alten Schule“
  7. Prüfung der Kassen- und Wirtschaftsführung des Treffpunkt „Zur Alten Schule“
  8. Informationen des Ortsbürgermeisters
  9. Verschiedenes
  10. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Bauangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Klaus Quast, Ortsbürgermeister

