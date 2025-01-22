VALLENDAR – Verkehrsunfall zwischen PKW und Leichtkraftrad – Unfallbeteiligter mit Haftbefehl gesucht

Freitagabend, 05. September 2025, gegen 22:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW in der Rheinstraße / B42 in Vallendar. Durch einen unabhängigen Zeugen wurde angegeben, dass der 16-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz die B 42 aus Fahrtrichtung Koblenz mit überhöhter Geschwindigkeit befahren habe. In der Ortslage Vallendar sei der weitere Unfallbeteiligte, ein 25-jährige PKW-Fahrer, aus einer Einfahrt auf die B 42 abgebogen und kollidierte mit dem Motorradfahrer frontal mit der linken Fahrzeugseite des PKWs. Der Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme musste die B 42 kurzzeitig gesperrt werden. Neben der Polizeiinspektion Bendorf waren der Rettungsdienst sowie ein Notarzt im Einsatz. Im Rahmen einer Personenüberprüfung des PKW-Fahrers wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme wurde er aufgrund des Haftbefehls festgenommen. Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallhergangs dauern an. Durch die Polizeiinspektion Bendorf wurden entsprechende Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Quelle: Polizei