SCHÜRDT – GIERSHAUSEN – Frauen fanden toten Rehbock auf einem Wirtschaftsweg

Samstagnachmittag, 06. September 2025 fanden zwei Frauen bei einem Spaziergang auf einem Wirtschaftsweg zwischen den Ortschaften Schürdt – Giershausen und Orfgen einen toten Rehbock. Das Tier scheint vor noch nicht langer Zeit gestorben zu sein. Körperöffnungen waren nicht zu erkennen, der Körper war aufgedunsen, die Augen fehlten. Die Frauen machten Fotos, informierten den Bürgerkurier. Der wiederum leitete die Angelegenheit an den Schürdter Ortsbürgermeister und die Polizei weiter. Die Infos wurden den Revierförstern zugestellt.