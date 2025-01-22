VALLENDAR – Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung am 14. Januar – Angebot der BDH-Klinik Vallendar und der Inklusa gGmbH

Auch im neuen Jahr setzen die BDH-Klinik Vallendar und die Inklusa gGmbH ihre monatlichen Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung fort, die Austausch, Information und Beratung bieten. Am Mittwoch, 14. Januar, wird Neuropsychologin Julia Jahnel zum Einstieg einen Impulsvortrag zum Thema „Die Sprache der Einsamkeit – Wenn Emotionen laut werden“ halten. Gemeinsam mit Julia Tiwi-Feix von der Inklusa-Anlauf- und Beratungsstelle freut sie sich auf viele interessierte Angehörige.

Das Treffen findet von 17 bis 18.30 Uhr im Raum D0.10 im Haus D der BDH-Klinik Vallendar (Zugang über die Wilhelm-Ross-Straße) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: Beate Kretschmann

Foto: Julia Jahnel, Neuropsychologin an der BDH-Klinik Vallendar, und Julia Tiwi-Feix von der Inklusa gGmbH in Bad Ems freuen sich auf das nächste Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung in der BDH-Klinik Vallendar.