STADT NEUWIED – Zwei Kult-Events, ein Wochenende – 30. Januar bis 1. Februar: Currywurstfestival und ChocolART laden wieder gemeinsam in die Neuwieder Innenstadt ein – Verkaufsoffener Sonntag – Deftig oder süß? In Neuwied müssen sich Genießer am letzten Januar-Wochenende nicht entscheiden. Wenn das Festival der Currywurst und die ChocolART erneut gemeinsam stattfinden, verwandelt sich die Innenstadt für drei Tage in eine große Genussmeile, die Besucher weit über die Stadtgrenzen hinaus anzieht.

Das Currywurstfestival erstreckt sich in diesem Jahr wieder in seiner ursprünglichen Ausdehnung zwischen Marktstraße und Luisenstraße. Insgesamt 33 Stände – zwei mehr als im Vorjahr – präsentieren ihre ganz eigenen Interpretationen des Kultsnacks. Von klassisch bis ausgefallen, von mild bis scharf reicht die kulinarische Bandbreite. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche kreative Soßenvariationen, die das Currywurstfestival seit Jahren zu einer deutschlandweit bekannten Veranstaltung machen.

Nahtlos schließt sich die ChocolART an. Zwischen Luisenstraße und Handwerkerstehle (Media-Markt) laden 18 Stände mit handgemachter Schokolade, Pralinen und süßen Spezialitäten zum Probieren, Schlendern und Genießen ein. Die Kombination aus herzhaften und süßen Angeboten sorgt dafür, dass wirklich jeder Geschmack auf seine Kosten kommt, egal ob Familien, Freundesgruppen oder spontane Innenstadtbesucher.

Die Standflächen sind bewusst etwas luftiger gestaltet. So bleibt auch bei zu erwartend großem Besucherandrang ausreichend Platz, etwa für Warteschlangen. Auch das Flanieren durch die Innenstadt wird angenehmer. Gleichzeitig schafft die neue Anordnung klare Strukturen und kurze Wege zwischen den beiden Veranstaltungsbereichen.

Ein weiterer Pluspunkt: Am Sonntag laden die Neuwieder Geschäfte zusätzlich zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Damit verbindet sich das kulinarische Erlebnis mit einem entspannten Einkaufsbummel und einem lebendigen Innenstadtbesuch. Das Currywurstfestival mit ChocolART findet von Freitag, 30. Januar, bis Sonntag, 1. Februar, statt und zählt seit Jahren zu den festen Winter-Highlights im Neuwieder Veranstaltungskalender.