VALLENDAR – BDH-Klinik wurde mit KTQ-Qualitätssiegel ausgezeichnet – Fünftes KTQ-Zertifikat für Vallendarer Rehabilitationsklinik

Große Freude herrschte am Dienstag, 8. Juli, beim ersten Treffen der Qualitätsmanagement-Steuergruppe nach der erfolgreichen Visitation der BDH-Klinik Vallendar nach dem KTQ-Verfahren. Erstmals konnten die Mitglieder das fünfte KTQ-Zertifikat, das die neurologische Rehabilitationsklinik im Juni erhalten hatte, in Händen halten.

Vom 4. bis 6. Juni hatte sich ein Visitorenteam, bestehend aus zwei Führungskräften aus Rehabilitationseinrichtungen sowie einem Visitationsbegleiter aus der KTQ GmbH, in der BDH-Klinik Vallendar aufgehalten und in Gesprächen mit Mitarbeitenden eine Vielzahl von Aspekten des Qualitätsmanagements erörtert. Zur Vorbereitung auf die Visitation hatte die BDH-Klinik zuvor ihre Strukturen, Prozesse und Ergebnisse in einem Selbstbewertungsbericht beurteilt.

Am Freitag, 6. Juni, konnten die Mitarbeitenden der BDH-Klinik – allen voran Qualitätsmanagementbeauftragter und Pflegedienstleiter Jörg Biebrach – mit einem mehr als zufriedenen Gefühl ins Pfingstwochenende starten. Bei der Abschlussveranstaltung der KTQ-Visitation am Freitagmittag war ein sehr gutes Ergebnis bekanntgegeben worden.

KTQ steht für „Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen“. Das Zertifizierungsverfahren, das von der Bundesärztekammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat als Gesellschafter getragen wird, hat die Klinik einer umfangreichen Begutachtung in den Bereichen Rehabilitanden- und Mitarbeiterorientierung, Sicherheit, Informations- und Kommunikationswesen, Unternehmensführung sowie Qualitäts- und Risikomanagement unterzogen. Um das begehrte KTQ-Qualitätssiegel zu erhalten, muss sich die Klinik der Zertifizierung alle drei Jahre unterziehen. Fotos (© BDH-Klinik Vallendar):