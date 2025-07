ALTENKIRCHEN – IHK-Zeugnisübergabe im Landkreis Altenkirchen – IHK-Regionalgeschäftsstelle ehrt Absolventinnen und Absolventen der Sommerprüfung 2025

Anfang Juli wurden die Absolventinnen und Absolventen gewerblich-technischer sowie kaufmännischer IHK-Ausbildungsberufe aus dem Landkreis Altenkirchen feierlich im KulturWerk in Wissen verabschiedet und für ihren erfolgreichen Abschluss geehrt.

Gemeinsam stark: IHK und Berufsschulen würdigen Ausbildungsabschluss 2025

Insgesamt haben über 190 junge Fachkräfte aus Industrie, Handel und Dienstleistungsbranchen ihre duale Ausbildung mit der Sommerprüfung 2025 erfolgreich abgeschlossen. Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen sowie die Berufsschulen würdigten diesen wichtigen Meilenstein gemeinsam mit einer feierlichen Zeugnisübergabe.

„Sie haben eine wichtige Etappe Ihres Lebens erfolgreich gemeistert – darauf können Sie stolz sein“, begrüßte Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin Altenkirchen, die Absolventinnen und Absolventen. Sie unterstrich in ihrer Rede, wie wichtig die Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen sowie ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer für die erfolgreiche Durchführung der Prüfungen seien und richtete einen Dank an alle Verantwortlichen. Die jungen Menschen ermutigte sie, den Weg des Lernens weiterzugehen denn, „in einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt ist lebenslanges Lernen der Schlüssel zum Erfolg.“

Gesprächsrunde: „Erfolgsmodell Duale Berufsausbildung“

Moderiert von Burkhard Schneider, Schulleiter der BBS-Wissen, fand im Rahmen der Zeugnisübergabe eine Gesprächsrunde zum Thema „Erfolgsmodell Duale Berufsausbildung“ statt. „Das große Plus einer dualen Ausbildung ist die Tatsache, dass man das theoretisch Erlernte direkt praktisch im Ausbildungsbetrieb anwendet“, waren sich die ehemaligen Auszubildenden Mikail Koyun (Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement) und Mika Moos (Industriemechaniker) einig. „Unsere jeweilige Ausbildung hat uns nicht nur viel Freude bereitet, sondern war auch ein wichtiger Grundstein für unseren heutigen beruflichen Weg. Aktuell starten wir mit einer Weiterbildung, um uns gezielt weiter zu qualifizieren und so langfristig erfolgreich zu bleiben – sowohl fachlich als auch persönlich.“ Victoria Cziesla, Ausbildungskoordinatorin der Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, unterstrich: „Eine Ausbildung ist mehr als nur Lernen – sie ermöglicht es jungen Menschen, früh Verantwortung zu übernehmen und sich in realen Arbeitsprozessen zu bewähren.“ Ein wirkliches Plus fürs spätere Arbeitsleben.

Die Lehrerband „Paedpur“, ein gemeinschaftliches Musikprojekt der Berufsschulen Betzdorf-Kirchen, Wissen und des Berufskollegs AHS Siegen, begleitete die Veranstaltung musikalisch.

Vielfalt der Ausbildungsberufe im Landkreis Altenkirchen 2025:

Gewerblich-technische Berufe – 13 verschiedene Berufe:

2 Anlagenmechaniker

3 Elektroniker für Betriebstechnik

7 Fachkräfte für Metalltechnik – (Konstruktionstechnik u. Zerspanungstechnik)

4 Holzmechaniker

2 Industriemechaniker

4 Konstruktionsmechaniker

5 Maschinen- u. Anlagenführer

2 Mechatroniker

2 Technische Produktdesigner – Maschinen- u. Anlagenkonstruktion

2 Technische Systemplaner – Stahl- u. Metallbautechnik

1 Verfahrensmechaniker Kunststoff- u. Kautschuktechnik

2 Werkzeugmechaniker

2 Zerspanungsmechaniker

Kaufmännische Berufe – inkl. Gastronomieberufe – 12 verschiedene Berufe:

20 Fachinformatiker

10 Fachkräfte für Lagerlogistik

9 Fachlageristen

3 Fachpraktiker Küche

11 Fachpraktiker Service in sozialen Einrichtungen

17 Industriekaufleute

23 Kaufmann für Büromanagement

7 Kaufmann für Groß- u. Außenhandelsmanagement

1 Kaufmann für IT-System-Management

5 Kaufmann im E-Commerce

21 Kaufmann im Einzelhandel

26 Verkäuferin

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen sowie die Berufsschulen gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem Erfolg und wünschen ihnen für ihren weiteren beruflichen Weg alles Gute.

Ausstehende Prüfungen:

Für die Berufe Bauzeichner (12 Prüflinge) und Berufskraftfahrer (6 Prüflinge) stehen die Abschlussprüfungen noch aus. Zu diesen Prüfungen liegen aktuell noch keine Ergebnisse vor.