UNKEL – Verkehrsunfallflucht in Unkel

Samstagabend, 04. Oktober 2025, kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Siebengebirgsstraße in Unkel. Ein geparkter PKW wurde beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz in Verbindung zu setzen: 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de. Quelle Polizei