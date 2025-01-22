KOBLENZ – Zeugensuche nach Verfolgungsfahrt in Koblenz

Am 05. Oktober 2025, gegen 06:00 Uhr, beabsichtige eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Koblenz 1, einen Opel Corsa C im Bereich der Balduinbrücke in Fahrtrichtung Lützel anzuhalten. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltesignale, sondern setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Andernacherstraße fort. An der Einmündung Herberichstraße überfuhr er die rot zeigende Lichtzeichenanlage in Richtung Eifelstraße, so dass ein unbeteiligter

Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Fahrt führte von dort über die Eifelstraße, Von-Kuhl-Straße, Friedrich-Mohr-Straße, „In der Rothenlänge“ bis zur Straße „In der Wehring“. Hier wurde der PKW durch die drei Insassen verlassen und die Flucht zu Fuß fortgesetzt. Der betrunkene Fahrzeugführer konnte zu Fuß verfolgt und festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Zeugen und insbesondere der gefährdete Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156-300 in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei