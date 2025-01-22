UNKEL – Maifrühschoppen des Junggesellenvereins Unkel

Der Junggesellenverein Unkel lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Maifrühschoppen am 1. Mai ab 11:00 Uhr ein. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von den Kuhlen Musikanten aus Vettelschoß.

Auch die jährliche Maiverlosung darf selbstverständlich nicht fehlen: Sie findet um 13:30 Uhr statt. Lose können am Veranstaltungstag bis 13:00 Uhr direkt vor Ort erworben werden. Zusätzlich sind Mitglieder des JGV in den Tagen zuvor in Unkel unterwegs, um Lose zu verkaufen.

Der Frühschoppen findet wie gewohnt unter dem Stadtmaibaum auf dem unteren Markt bzw. auf dem ehemaligen Löwenburggelände statt. Der Maibaum wird bereits am Vortag vom Verein aufgestellt und knüpft damit an eine lange Tradition an. Früher wurden Maien zu älteren und kranken Menschen gebracht, um ihnen den Frühling zu symbolisieren. Bis heute ziehen JGVs der Region jedes Jahr in den Wald, um eine Birke zu schlagen und sie anschließend auf den Marktplätzen aufzustellen.

Wer mehr über den Verein erfahren möchte, findet aktuelle Informationen auf Instagram (@jgvunkel) oder Facebook.