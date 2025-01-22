HAMM – Klärung einer Serie von Räderdiebstählen aus Garagen sowie Diebstählen aus Pkw in Hamm (Sieg) und andere Orte

In den vergangenen Wochen kam es zu einer Häufung von Diebstählen aus Fahrzeugen mit Zielrichtung Geldbörsen sowie zu Diebstählen aus Garagen, bei denen komplette Rädersätze entwendet wurden. Da unterschiedliche Geschädigte ihre entwendeten Räder bei Angeboten eines Reifenhändlers im benachbarten NRW wiederfanden, wurden die Ermittlungen durch die KI Betzdorf übernommen.

Durch intensive Zusammenarbeit der Kriminal- und Schutzpolizeidienststellen in Hachenburg, Altenkirchen, Wissen und Betzdorf konnten noch 2 Rädersätze aufgefunden und den Geschädigten ausgehändigt werden. Weiterhin wurden noch weitere Taten, welche noch nicht bemerkt und angezeigt worden waren, so aktenkundig.

Im Rahmen eines weiteren Ankaufs von Reifen war es zudem möglich, den Beschuldigten am Abend des 26.03.2026 vorläufig festzunehmen und letztlich die in der Nacht zuvor in Hamm entwendeten Räder ebenfalls den Geschädigten zurückzugeben.

Der Beschuldigte, ein 26jähriger aus der Verbandsgemeinde Wissen, wurde nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen entlassen. Wie viele Taten genau dem Beschuldigten zur Last gelegt werden können, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Ebenso, wie hoch der entstandene Schaden ist. Quelle: Polizei