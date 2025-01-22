UNKEL – Einbruch in Einfamilienhaus in Unkel

Am 14. November 2025 zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Backesweg in Unkel ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster im Wintergarten Zutritt in das Haus und durchwühlten das erste und zweite Wohngeschoss. Entwendet wurde Schmuck und Silberbesteck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten. Quelle Polizei